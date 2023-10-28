Минулої доби українські захисники ліквідували ще 740 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 298 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 27 жовтня: 740 російських окупантів, 22 танки та 9 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 298420 (+740) осіб,
- танків — 5167 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 9749 (+23) од,
- артилерійських систем — 7180 (+18) од,
- РСЗВ — 834 (+0) од,
- засоби ППО — 558 (+2) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5399 (+9),
- крилаті ракети — 1541 (+3),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9524 (+11) од,
- спеціальна техніка — 1011 (+0).
Джерело: Мінфін
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