Країни ЄС погодились передати доходи від заморожених російських активів Україні — Financial Times

Лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі схвалили план, який передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

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За даними джерел видання, лідери країн ЄС також закликали Єврокомісію прискорити підготовку конкретних юридичних пропозицій для реалізації цього плану.

Очікується, що Єврокомісія надасть конкретні правові пропозиції на початку грудня.

«Це — зелене світло для нас», — сказав один зі співрозмовників Financial Times.

Джерела видання зауважують, що Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію підходів у цьому питанні.

Видання нагадує, що західні санкції заморозили близько $300 млрд, що належать центральному банку Росії. Левова частка цих коштів на суму близько 180 млрд євро зберігається в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Напередодні Euroclear повідомив, що лише за перші дев’ять місяців цього року доходи від заморожених російських активів склали близько 3 млрд євро.

Виплати купонів і погашення облігацій за знерухомленими російськими активами залишаються в Euroclear, оскільки вони не можуть бути виплачені клієнтам, які підпадають під санкції. Депозитарій регулярно реінвестує такі залишки, а підвищення відсоткових ставок означає, що Euroclear заробляє більше завдяки цим інвестиціям.