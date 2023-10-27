Курс валют на вечір 27 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 27 жовтня Закриття 27 жовтня Зміни долар 36,47/36,49 36,41/36,43 6/6 євро 38,50/38,51 38,52/38,54 2/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,05 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−37,95, євро — 40,17−40,35 грн.

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