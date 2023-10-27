До закриття міжбанку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 27 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 27 жовтня
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Закриття 27 жовтня
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Зміни
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36,47/36,49
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36,41/36,43
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6/6
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38,50/38,51
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38,52/38,54
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2/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,05 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−37,95, євро — 40,17−40,35 грн.
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