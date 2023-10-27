ЦБ рф підвищив ставки до максимуму за останніх півтора року

Рада директорів російського центробанку підвищила ключову ставку відразу на 200 базисних пунктів — до 15% річних — максимального рівня з квітня 2022 року. Про це йдеться в повідомлені російського регулятора.

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Прискорення інфляції

Своє рішення ЦБ рф пояснив суттєвим прискоренням інфляції у росії, яка значно перевищує прогнози через стійке збільшення внутрішнього попиту, що дедалі більше перевищує можливості розширення виробництва товарів та послуг.

Центробанк погіршив прогноз щодо інфляції до 7−7,5% за підсумками 2023 року замість очікуваних раніше 6−7%.

Водночас прогноз середньої ключової ставки на 2024 рік погіршений до 12,514,5% з 11,5−12,5%.

Підвищення ставки передбачали більшість аналітиків російських банків та інвестиційних компаній, але майже всі вони прогнозували її зростання лише на 1 відсотковий пункт.

Нагадаємо

15 серпня, на позаплановому засіданні, на тлі зростаючого інфляційного тиску, облікову ставку було підвищено одразу на 3,5 відсоткового пункту.

15 вересня російський центробанк ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку — цього разу на 1 відсотковий пункт — до 13%.