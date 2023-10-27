АЗС продовжують активно підвищувати ціни на автогаз

Вартість автогазу на українських заправках продовжує активно зростати. З 20 по 27 жовтня середня ціна на LPG у роздрібних мережах зросла на 1,14 грн, до 27,62 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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За тиждень найбільше подорожчав газ у регіональних мережах «Рур груп» і ZOG — на 2 грн/л — до 28,5 грн/л і 28,30 грн/л відповідно. Найменше — в рівненській мережі «Олас» — на 0,15 грн/л, до 25,60 грн/л.

Ціна на автогаз на станціях ОККО й WOG зросла на 1,2 грн/л і 1,5 грн/л, до 28,69 грн/л і 28,98 грн/л відповідно. На заправках «Укрнафти» газ додав у ціні 1,50 грн і наразі коштує 26,90 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз із 20 по 27 жовтня 2023 року, грн/л: