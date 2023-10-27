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27 жовтня 2023, 16:34 Читать на русском

Visa пригрозила банкам сусідніх із рф країн штрафом в $1 мільйон за відкриття рахунків росіянам

Міжнародна платіжна система Visa направила банкам, що перебувають у сусідніх із рф країнах, лист із загрозою штрафу за відкриття рахунків російським громадянам. Про це в X (раніше Twitter) розповіла російська журналістка Гера Угрюмова, у розпорядженні якої опинився фрагмент документа.

Міжнародна платіжна система Visa направила банкам, що перебувають у сусідніх із рф країнах, лист із загрозою штрафу за відкриття рахунків російським громадянам.
Фото: pixabay.com

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Попередження про заборону розіслали поштою. Згідно із ним, компанія штрафуватиме банки-порушники на $1 млн за кожну карту, видану резиденту рф.

Поки заборона на обслуговування карт поширюється тільки на громадян РФ, у яких немає статусу резидента Естонії, Латвії, Литви тощо.

Варто зазначити, що влада Казахстану намагається боротися з «картковим туризмом».

Астана в майбутньому в масовому порядку може заборонити видачу карт громадянам рф.

Повідомляється, що незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання в країні, а Нацбанк Казахстану підготував відповідні зміни в законодавстві.

Джерело: Мінфін
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