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27 жовтня 2023, 12:02 Читать на русском

ДБР проводить обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ (оновлено)

Сьогодні, 27 жовтня, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об'єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні КП «Київтеплоенерго». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Сьогодні, 27 жовтня, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об'єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні КП «Київтеплоенерго».
Фото: censor.net

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«Слідчі намагаються зайти безпосередньо на режимні енергетичні об'єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Більше того, працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об'єктах, грубо порушуючи безпекові норми, адже зараз енергетична інфраструктура є головною мішенню ворога», — йдеться у повідомленні.

Як наголосили у КМДА, справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП «Київтеплоенерго».

«Ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб'єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою», — зазначили в пресслужбі.

Підприємство наголошує, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

В КМДА зазначили, що у період опалювального сезону ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують близько 50% теплопостачання Києва та постачають електроенергію в об'єднану енергосистему України.

Водночас КП «Київтеплоенерго» заявляє про готовність співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об'єктів критичної інфраструктури.

Що кажуть у ДБР

у ДБР повідомили, що проводять обшуки в адмінбудівлях столичних ТЕЦ за фактом розкрадання коштів під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

Також правоохоронці запевнили, що слідчі дії проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об'єктів.

«Обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ.

Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення", — йдеться у повідомленні.

Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

ДБР прийшли на ТЕЦ для вилучення документації про допуск на об'єкти працівників та техніки підрядника у 2022−2023 роках, а також бухгалтерської документації з результатами виконання робіт.

Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Досудове розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 жовтня 2023, 16:12
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Це політична розправа… люди будуть без тепла…
Ну что кто будет первый защищать этот «гармыдер»?
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