За перші два тижні виплат за гарантіями Фонд розрахувався з вкладниками Укрбудінвестбанку на 81%

Станом на 25 жовтня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ « Укрбудінвестбанк » майже 430 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами, що складає 81% від загальної суми, призначеної до виплати. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Зазначається, що майже 19% коштів було отримано вкладниками дистанційно, без відвідування відділень банків-агентів Фонду, близько 2% — через «Дію».

«Більшість вкладників отримують свої гроші у перші тижні виплат, і ми повністю забезпечуємо цей процес. Водночас гарантовані виплати здійснюватимуться упродовж усієї процедури ліквідації банку», — зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

Вона також нагадала, що на сьогодні для вкладників неплатоспроможних банків існує вже три способи отримання гарантованої суми:

у відділенні будь-якого банку-агента;

шляхом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п’ять банків-агентів Фонду;

через систему «Дія».

Для отримання гарантованого відшкодування безпосередньо у відділенні банку-агента Фонду достатньо мати при собі лише паспорт та ІПН.

Дистанційні онлайн-виплати здійснюють 5 банків-агентів:

Нагадаємо

Вкладникам Укрбудінвестбанку відшкодовуються вклади у розмірі 100%, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 жовтня 2023 року. Оскільки виведення банку розпочато вже під час дії Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», яким запроваджено повне відшкодування вкладів на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Процедуру ліквідації Укрбудінвестбанку розпочато 6 жовтня 2023 року. З 29 вересня 2023 року Фонд розпочав гарантовані виплати за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 7 вересня 2023 року включно та за поточними рахунками, а з 11 жовтня 2023 року — за рештою вкладів.