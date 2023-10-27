За перші два тижні виплат за гарантіями Фонд розрахувався з вкладниками Укрбудінвестбанку на 81%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 жовтня 2023, 13:04 Читать на русском

За перші два тижні виплат за гарантіями Фонд розрахувався з вкладниками Укрбудінвестбанку на 81%

Станом на 25 жовтня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ «Укрбудінвестбанк» майже 430 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами, що складає 81% від загальної суми, призначеної до виплати. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Станом на 25 жовтня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ «Укрбудінвестбанк» майже 430 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами, що складає 81% від загальної суми, призначеної до виплати.
Фото: informator.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що майже 19% коштів було отримано вкладниками дистанційно, без відвідування відділень банків-агентів Фонду, близько 2% — через «Дію».

«Більшість вкладників отримують свої гроші у перші тижні виплат, і ми повністю забезпечуємо цей процес. Водночас гарантовані виплати здійснюватимуться упродовж усієї процедури ліквідації банку», — зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

Вона також нагадала, що на сьогодні для вкладників неплатоспроможних банків існує вже три способи отримання гарантованої суми:

  • у відділенні будь-якого банку-агента;
  • шляхом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п’ять банків-агентів Фонду;
  • через систему «Дія».

Для отримання гарантованого відшкодування безпосередньо у відділенні банку-агента Фонду достатньо мати при собі лише паспорт та ІПН.

Дистанційні онлайн-виплати здійснюють 5 банків-агентів:

Нагадаємо

Вкладникам Укрбудінвестбанку відшкодовуються вклади у розмірі 100%, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 жовтня 2023 року. Оскільки виведення банку розпочато вже під час дії Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», яким запроваджено повне відшкодування вкладів на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Процедуру ліквідації Укрбудінвестбанку розпочато 6 жовтня 2023 року. З 29 вересня 2023 року Фонд розпочав гарантовані виплати за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 7 вересня 2023 року включно та за поточними рахунками, а з 11 жовтня 2023 року — за рештою вкладів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами