Зростання економіки США, фінзвіти Amazon і Intel виявилися кращими за очікування: що потрібно знати вранці

Американські індекси знижуються другий день поспіль

За підсумками вчорашньої торгової сесії S&P 500 втратив 1,2%, високотехнологічний Nasdaq — 1,8%, а індекс Dow Jones знизився на 0,8%.

Американські акції впали в четвер на тлі фінансових результатів великих технологічних компаній, що розчаровують, за третій квартал 2023 року, які раніше були опубліковані.

Крім того, на настрої інвесторів також вплинуло збереження високої прибутковості казначейських облігацій США.

Тим часом індекс S&P 500 знаходиться на 10% нижче свого річного максимуму, досягнутого в липні.

Ринки Азії в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс на 0,9%, японський Nikkei додав 1,4%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,3%, китайський Shanghai Composite і гонконзький Hang Seng зросли на 0,5% та 1,1% відповідно, а сінгапурський STI знизився на 0,2%.

Інвестори в регіоні відстежували зростання ф'ючерсів на американські фондові індекси на тлі хорошого квартального звіту Amazon, який представила компанія після закриття основної торгової сесії в США.

Учасники ринку також з оптимізмом зустріли економічні дані з Китаю, що вказують на зростання прибутку китайських промислових компаній.

Квартальна виручка Amazon показала двозначне зростання

У четвер увечері гігант електронної комерції повідомив про свої фінансові результати за підсумками третього кварталу 2023 року.

Виторг компанії склав $143,1 млрд, що на 13% більше, ніж за той же період минулого року. Квартальний прибуток Amazon у розрахунку на акцію досяг $0,95. Фінансові результати компанії за підсумками кварталу перевершили очікування Волл-стріт.

Сильному фінансовому звіту Amazon сприяло зростання квартального продажу Amazon Web Services на 12%, до $23,1 млрд, а також збільшення доходів від реклами на 26%, до $12,1 млрд.

Стійке зростання продажів компанії цього року відбулося за важким 2022 роком, яке було відзначено серйозними заходами щодо скорочення витрат.

У ході розширених торгів у четвер акції Amazon зросли більш як на 3%. З початку року капіталізація компанії збільшилась на 39%.

Акції Intel зросли на 7% після закриття торгів у США

Все через сильний квартальний звіт, який виявився кращим за очікування аналітиків.

За підсумками третього кварталу 2023 року виручка Intel склала $14,2 млрд проти очікуваних $13,5. Прибуток у розрахунку на акцію компанії склав $0,41 проти прогнозних $0,22.

Компанія Mobileye, публічний дочірній підрозділ Intel, що розробляє системи для безпілотних автомобілів, стала яскравою плямою у звіті компанії: квартальний продаж Mobileye виріс на 18%, до $530 млн.

У третьому кварталі 2023 року економіка США зростала стрімкими темпами

За даними Міністерства торгівлі США, за підсумками минулого кварталу, американський ВВП зріс на 4,9%. Дані виявилися кращими за очікування економістів у розмірі 4,3% і набагато вищими за темпи зростання у 2,1% у другому кварталі 2023 року.

Експерти зазначають, що економіка США зростає напрочуд швидкими темпами, незважаючи на те, що відсоткові ставки в країні досягли найвищого рівня за останні 22 роки.

Проте, на думку аналітиків, високі темпи економічного зростання не збережуться до кінця року, оскільки американська економіка стикається з низкою перешкод, включаючи різке зростання прибутковості держоблігацій США та відновлення виплат за студентськими кредитами.