Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 297 680 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 26 жовтня: 560 російських окупантів, 4 танки та 1 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 297680 (+560) осіб,
- танків — 5145 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 9726 (+11) од,
- артилерійських систем — 7162 (+7) од,
- РСЗВ — 834 (+0) од,
- засоби ППО — 556 (+0) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5390 (+1),
- крилаті ракети — 1538 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9513 (+6) од,
- спеціальна техніка — 1011 (+1).
Джерело: Мінфін
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