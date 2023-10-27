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27 жовтня 2023, 13:36 Читать на русском

В Україні 49% респондентів зараховують себе до родин із низьким достатком — КМІС

Порівняно з 2021 роком самооцінка родинами свого достатку практично не змінилася. Зокрема, у 2021 році 17% респондентів відповіли, що їх родини змушені навіть економити на харчуванні, а зараз показник залишився таким же. Загалом же як і у 2021 році, так і зараз 49% респондентів зараховують себе до родин із низьким достатком. Про це свідчать дані дослідження КМІС.

Порівняно з 2021 роком самооцінка родинами свого достатку практично не змінилася.
Фото: freepik.com

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Згідно з опитуванням, 34% респондентів заявили, що їм вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Але для таких покупок, як гарний костюм, мобільний телефон, пилосос, потрібно заощаджувати або позичати. У 2021 році так відповіли 33% респондентів.

В цьому році, як і у 2021-му 32% респондентів відповіли, що їм вистачає грошей на харчування, але для придбання одягу, взуття потрібно заощаджувати або позичати.

12% респондентів заявили, що їм вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Але для придбання дорогих речей (таких як пральна машина, холодильник) потрібно заощаджувати або позичати.

3% зазначили (у 2021 році було 4%), що їм вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки. Для таких покупок, як машина, квартира, потрібно заощаджувати або позичати.

При цьому лише 1% респондентів як і у 2021 році заявили, що будь-які необхідні покупки можу зробити в будь-який час.

В дослідженні також зазначається, що серед більш старших за віком респондентів рівень достатку нижчий — якщо серед 18−24 річних респондентів лише 3% відповіли, що їх родини економлять на харчуванні, то серед 60+ річних — 31%.

Крім цього, складніша ситуація серед жінок — серед них 20% змушені економити на харчуванні проти 13% серед чоловіків (утім, значною мірою це обумовлене віком — серед старших вікових категорій, які в більшому ризику, більше саме жінок).

Джерело: Мінфін
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