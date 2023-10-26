В п'ятницю, 27 жовтня, о 11:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної та сувенірної продукції. Про це повідомляє регулятор.
НБУ анонсував поповнення асортименту нумізматичної продукції (список)
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Що нового з'явиться в інтернет-магазині НБУ
Нова пам’ятна монета України зі срібла «Українська мова» із серії «Духовні скарби України» номіналом 10 гривень — 1000 шт.
Також буде поповнено асортимент нумізматичної продукції минулих років випуску, а саме:
пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (золото):
- Скіфське золото. Олень — 431 шт.
- Лев — 463 шт.
- Український балет — 175 шт.
пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло):
- Коваль — 1 396 шт.
- Гончар — 630 шт.
- Бокораш — 2 514 шт.
Де придбати
Придбати дані пам’ятні монети можна буде вже завтра на сайті інтернет-магазину НБУ.
Джерело: Мінфін
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