НБУ анонсував поповнення асортименту нумізматичної продукції (список)

В п'ятницю, 27 жовтня, о 11:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної та сувенірної продукції. Про це повідомляє регулятор.

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Що нового з'явиться в інтернет-магазині НБУ

Нова пам’ятна монета України зі срібла «Українська мова» із серії «Духовні скарби України» номіналом 10 гривень — 1000 шт.

Також буде поповнено асортимент нумізматичної продукції минулих років випуску, а саме:

пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (золото):

Скіфське золото. Олень — 431 шт.

Лев — 463 шт.

Український балет — 175 шт.

пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло):

Коваль — 1 396 шт.

Гончар — 630 шт.

Бокораш — 2 514 шт.

Де придбати

Придбати дані пам’ятні монети можна буде вже завтра на сайті інтернет-магазину НБУ.