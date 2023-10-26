До закриття міжбанку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 26 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 26 жовтня
|
Закриття 26 жовтня
|
Зміни
|
36,54/36,56
|
36,47/36,49
|
7/7
|
38,51/38,52
|
38,47/38,49
|
4/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,57−38,10 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,92−38,00, євро — 40,20−40,38 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі