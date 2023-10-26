Курс валют на вечір 26 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 26 жовтня Закриття 26 жовтня Зміни долар 36,54/36,56 36,47/36,49 7/7 євро 38,51/38,52 38,47/38,49 4/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,57−38,10 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,92−38,00, євро — 40,20−40,38 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.