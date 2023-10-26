Україна цьогоріч отримає близько $45 мільярдів кредитів і грантів — Нацбанк

Загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів у 2023 році сягне близько $45 млрд. Про це на брифінгу сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Фінансова підтримка

«Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько $45 млрд. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП», — сказав Пишний.