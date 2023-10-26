Загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів у 2023 році сягне близько $45 млрд. Про це на брифінгу сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.
Україна цьогоріч отримає близько $45 мільярдів кредитів і грантів — Нацбанк
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Фінансова підтримка
«Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько $45 млрд. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП», — сказав Пишний.
Він зазначив, що завдяки міжнародній допомозі Україна також має змогу фінансувати значний дефіцит поточного рахунку, а НБУ — підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає $35,4 млрд.
Найбільшими ресурсами у поточному році є:
- макрофінансова допомога від Європейського Союзу — $16,2 млрд;
- ОВДП — $12,7 млрд;
- гранти від Сполучених Штатів Америки — $10,9 млрд;
- кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування — $3,6 млрд;
- пільгове фінансування від Канади — $1,8 млрд.
Джерело: Мінфін
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