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26 жовтня 2023, 18:41 Читать на русском

Україна цьогоріч отримає близько $45 мільярдів кредитів і грантів — Нацбанк

Загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів у 2023 році сягне близько $45 млрд. Про це на брифінгу сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів у 2023 році сягне близько $45 млрд.
Фото:depositphotos

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Фінансова підтримка

«Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько $45 млрд. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП», — сказав Пишний.

Він зазначив, що завдяки міжнародній допомозі Україна також має змогу фінансувати значний дефіцит поточного рахунку, а НБУ — підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає $35,4 млрд.

Найбільшими ресурсами у поточному році є:

  • макрофінансова допомога від Європейського Союзу — $16,2 млрд;
  • ОВДП — $12,7 млрд;
  • гранти від Сполучених Штатів Америки — $10,9 млрд;
  • кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування — $3,6 млрд;
  • пільгове фінансування від Канади — $1,8 млрд.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
SergValin
SergValin
27 жовтня 2023, 8:10
#
В ЕС как минимум Венгрия и теперь ещё и Словакия блокируют выделение денег, в США вообще непредсказуемая ситуация в свете грядущих выборов, а Пышный уже делит деньги. Молодец.
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