Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за жовтень. На виплати спрямовано 58 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 жовтня 2023, 17:10 Читать на русском

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за жовтень. На виплати спрямовано 58 мільярдів

Пенсійний фонд України у жовтні виплатив 58 млрд грн пенсій. Про це повідомила пресслужба відомства.

Пенсійний фонд України у жовтні виплатив 58 млрд грн пенсій.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень: на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,7 млрд грн — через АТ „Укрпошта“, 48,3 млрд грн — через уповноважені банки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, станом на 25 жовтня профінансовано 978,4 млн грн на виплату житлових субсидій та пільг.

Ще 2137,5 млн грн спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1072,2 млн грн — на оплату лікарняних.

Нагадаємо

Станом на 1 жовтня середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 5 350,33 грн, у працюючих пенсіонерів — 5 614,59 грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
financialGenius
financialGenius
26 жовтня 2023, 18:39
#
Кто знает куда можно жаловаться если уже 10 месяцев не могут оформить пенсию маме онлайн ? Просто меня это так достало , разбираться в ихнем интерфейсе, заполнять , загружать и вечно какие то отписки … то не четкая фото то это ксерокопия, а нужна цветная фотография , то какогото документа нет , который сгорел из-за войны … просто ужас какойто и мама вечно дергает — зайди посмотри что ответили … приехали раз в Киев на две неужели специально из-за этого так тоже нашли причину не оформлять пенсию из-за отсутствия свидетельства о браке … живем в Европе , ездить дороже чем та пенсия в 2000 грн . Мне вообще пофиг на эти деньги , мама принципиальная — хочет хоть что-то от государства которому всю жизнь платила налоги (лет 40)…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
26 жовтня 2023, 20:36
#
financialGenius
«Просто меня это так достало , разбираться в ихнем интерфейсе,
заполнять , загружать и вечно какие то отписки»

Не способен справиться с личным кабинетом пенсионера на сайте ПФУ — ну так
найми кого-нибудь за деньги, чтобы он правильно оформил заявку с приложением
всех необходимых сканов документов и в требуемом формате…

«живем в Европе»

Ну так живите в Европе и радуйтесь жизни.
Оформите маме статус беженца и пусть
она получает выплаты в евро.
Далась вам та гривна да ещё и в укрбанке…
+
0
financialGenius
financialGenius
27 жовтня 2023, 11:08
#
«Не способен справиться с личным кабинетом пенсионера на сайте ПФУ»

Да да — именно!!!
Человек который проработал 7 лет в сумме в инвестмент банкинге (2 года Барклейс Англия и 5 лет в Дойче банке Германии) и 3 года в делойт США не может разобраться с личным кабинетом ПФУ… Ну тут точно проблема в моих навыках и неумении разобраться в технологиях.

Можете мне не отвечать совсем на мои коментарии?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами