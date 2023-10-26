Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за жовтень. На виплати спрямовано 58 мільярдів

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень: на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,7 млрд грн — через АТ „Укрпошта“, 48,3 млрд грн — через уповноважені банки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, станом на 25 жовтня профінансовано 978,4 млн грн на виплату житлових субсидій та пільг.

Ще 2137,5 млн грн спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1072,2 млн грн — на оплату лікарняних.

Нагадаємо

Станом на 1 жовтня середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 5 350,33 грн, у працюючих пенсіонерів — 5 614,59 грн.