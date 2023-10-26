Пенсійний фонд України у жовтні виплатив 58 млрд грн пенсій. Про це повідомила пресслужба відомства.
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за жовтень. На виплати спрямовано 58 мільярдів
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«25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень: на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,7 млрд грн — через АТ „Укрпошта“, 48,3 млрд грн — через уповноважені банки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, станом на 25 жовтня профінансовано 978,4 млн грн на виплату житлових субсидій та пільг.
Ще 2137,5 млн грн спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1072,2 млн грн — на оплату лікарняних.
Нагадаємо
Станом на 1 жовтня середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 5 350,33 грн, у працюючих пенсіонерів — 5 614,59 грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
«Просто меня это так достало , разбираться в ихнем интерфейсе,
заполнять , загружать и вечно какие то отписки»
Не способен справиться с личным кабинетом пенсионера на сайте ПФУ — ну так
найми кого-нибудь за деньги, чтобы он правильно оформил заявку с приложением
всех необходимых сканов документов и в требуемом формате…
«живем в Европе»
Ну так живите в Европе и радуйтесь жизни.
Оформите маме статус беженца и пусть
она получает выплаты в евро.
Далась вам та гривна да ещё и в укрбанке…
Да да — именно!!!
Человек который проработал 7 лет в сумме в инвестмент банкинге (2 года Барклейс Англия и 5 лет в Дойче банке Германии) и 3 года в делойт США не может разобраться с личным кабинетом ПФУ… Ну тут точно проблема в моих навыках и неумении разобраться в технологиях.
Можете мне не отвечать совсем на мои коментарии?