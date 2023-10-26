Де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу — дослідження

Найвищий рівень зайнятості українських біженців — у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), повідомляє notesfrompoland.com.

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Найвищий рівень працевлаштованості

У звіті ОЕСР зібрані дані з 12 із 38 країн, що входять до організації. За оцінками, найбільше працевлаштованих біженців з України працездатного віку знаходиться у Польщі — 65%.

На другому місці — Велика Британія (61%).

На третьому — Швеція (56%).

На четвертому — Литва (53%).

На п’ятому — Чехія (51%).

Далі йдуть одразу три країни — Данія, Нідерланди та Естонія (46%).

У Франції рівень зайнятості українських біженців становить 33%.

Найнижчий рівень працевлаштованості

Найнижчий рівень працевлаштованості був у Швейцарії та Італії — 19% працездатних біженців.

Хоча у рейтингу організації не було даних про Німеччину, у серпні голова Федерального агентства з праці Андреа Налес повідомила, що частка працевлаштованих працездатних українських біженців у Німеччині становить 19%.

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«Українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу», — йдеться у звіті.

Зазначається, що значна частина можливостей працевлаштування для українських біженців — на низькокваліфікованих роботах попри те, що українці мають освіту вище середнього.

Дослідження

Дані у дослідженні надійшли з різних внутрішніх і міжнародних джерел та збиралися у різний час. У випадку Польщі, Великобританії, Чехії та Італії вони ґрунтувалися на опитуваннях.

Дані з Польщі походять зі звіту Національного банку Польщі за листопад минулого року. Відтоді країна стикнулася із відтоком українських біженців.