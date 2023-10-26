Найвищий рівень зайнятості українських біженців — у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), повідомляє notesfrompoland.com.
Де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу — дослідження
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Найвищий рівень працевлаштованості
У звіті ОЕСР зібрані дані з 12 із 38 країн, що входять до організації. За оцінками, найбільше працевлаштованих біженців з України працездатного віку знаходиться у Польщі — 65%.
- На другому місці — Велика Британія (61%).
- На третьому — Швеція (56%).
- На четвертому — Литва (53%).
- На п’ятому — Чехія (51%).
- Далі йдуть одразу три країни — Данія, Нідерланди та Естонія (46%).
- У Франції рівень зайнятості українських біженців становить 33%.
Найнижчий рівень працевлаштованості
Найнижчий рівень працевлаштованості був у Швейцарії та Італії — 19% працездатних біженців.
Хоча у рейтингу організації не було даних про Німеччину, у серпні голова Федерального агентства з праці Андреа Налес повідомила, що частка працевлаштованих працездатних українських біженців у Німеччині становить 19%.
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«Українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу», — йдеться у звіті.
Зазначається, що значна частина можливостей працевлаштування для українських біженців — на низькокваліфікованих роботах попри те, що українці мають освіту вище середнього.
Дослідження
Дані у дослідженні надійшли з різних внутрішніх і міжнародних джерел та збиралися у різний час. У випадку Польщі, Великобританії, Чехії та Італії вони ґрунтувалися на опитуваннях.
Дані з Польщі походять зі звіту Національного банку Польщі за листопад минулого року. Відтоді країна стикнулася із відтоком українських біженців.
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