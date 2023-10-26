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26 жовтня 2023, 15:15 Читать на русском

Медичне страхування колективу: безкоштовний онлайн вебінар для роботодавців

Медичне страхування колективу — must have для кожної компанії, адже це гарантія отримання якісної медичної допомоги співробітникам по всій Україні за рахунок страхової компанії.

Ми розуміємо, як важко HR спеціалістам, фінансистами та керівникам підібрати страхування для свого колективу. Знайти вільний час на порівняння та безліч дзвінків від страхових, врахувати бажання кожного та зібрати індивідуальну програму, в якій балансується наповнення та вартість.



Саме тому ми запрошуємо вас на безкоштовний вебінар, де експерти з більш ніж 8-ми річним досвідом в сфері страхування нададуть актуальні практичні поради та розкажуть секретні фішки.

В прямому онлайн ефірі обговоримо наступні питання:

  • Що таке корпоративне медичне страхування;
  • Як порівнювати програми та визначитись зі страховою;
  • Чим відрізняється корпоративний ДМС від медичної страховки для фізичних осіб;
  • Як змінився ринок страхування ДМС під час війни;
  • З чого почати вибір брокера/страховика;
  • Практичні поради на що звернути увагу при страхуванні колективу;
  • Секретні фішки, які покращують медичну страховку.

Вебінар відбудеться 31 жовтня 2023 о 13.00.

По завершенню презентації спікери приділять час та нададуть відповіді на особисті запитання глядачів, щодо медичного страхування працівників.

Зареєструйтеся на вебінар, та вже за 2 години ви зможете обрати найкраще страхування для своїх співробітників

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Джерело: Мінфін
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