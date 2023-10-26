Чому буде нова валютна лихоманка: чого чекати українцям по курсу євро від засідання ЄЦБ (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про режим «керованої гнучкості обмінного курсу»:
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
не вырубишь и топором.