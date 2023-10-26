«Хрест бойових заслуг»: Укрпошта випустила нову марку, присвячену бойовій нагороді (фото)

Укрпошта 26 жовтня вводить в обіг нову поштову марку «Хрест бойових заслуг», яка присвячена військовим нагородам. Марка вже доступна у відділеннях «Укрпошти» та онлайн. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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Що відомо

«За часи повномасштабної війни, тисячі наших військових були нагороджені чисельними нагородами. Звісно, головне з них не медалі та ордена, а наша їм вдячність за подвиги та можливість жити в незалежній, хай неідеальній, але вільній Україні», — зазначив Смілянський.

За його словами, військові відзнаки та ордени виділяють кращих серед кращих. Тому в Укрпошті вирішили випустити першу марку, присвячену військовій нагороді — «Хресту бойових заслуг».

«Ця відзнака президента України вручається найхоробрішим та найвідважнішим. Її отримують люди, які, в умовах надзвичайної небезпеки, роблять героїчні вчинки чи мають значні успіхи в управлінні військами», — підкреслив Смілянський.

Він нагадав, що цією відзнакою нагородженні Валерій Залужний, Дарія Мазуренко, Олександр Сирський, Кирило Буданов та Дмитро Коцюбайло (посмертно).

«Ми розуміємо, що для кожної родини саме їх чоловік чи жінка в ЗСУ і є тими самими героями. І що круто, відсьогодні ви можете нагородити чи привітати їх цією маркою, надіславши листівку або лист в частину чи на передову.Напевно, це буде одним із найсимволічніших та найприємніших подарунків для захисників та захисниць під час важких боїв», — зауважив Смілянський.

Придбати марку можна у відділеннях Укрпошти та онлай.