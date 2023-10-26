Кількість новобудов та ціна на нерухомість в передмісті Києва зростає швидше, ніж в самій столиці

У передмісті Києва кількість новобудов у активних стадіях будівництва та продажів перевищує кількість ЖК у столиці. Аналогічна ситуація спостерігається і щодо зростання вартості нерухомості. Про це свідчать дані компанії M4U, яка розробляє інтелектуальні рішення для девелоперів нерухомості.

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В жовтні 2023 року середня вартість квадратного метра первинної нерухомості в Києві становить 61,8 тис. грн. Це на 2,2% більше, ніж в жовтні минулого року та на 0,3% менше, ніж на початку поточного року.

Нерухомість у Києві

Квадратний метр нерухомості економ-класу за минулий рік подорожчав на 5,2%, однак порівняно з квітнем цього року подешевшав на 1%. У комфорт-класі зміни зовсім незначні: +1% за рік і лише +0,7% за пів року.

У бізнес-класі нерухомість наразі коштує в середньому майже 74 тис. грн за кв. м, що на 2,2% менше, ніж рік тому й на 6,3% менше, ніж на початку 2023 року.

В сегменті елітної нерухомості також продовжується зниження цін: на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 2,8% порівняно з початком року.

«Враховуючи відносно низьку активність на ринку, майже повна відсутність динаміки цілком зрозуміла. Минулого року основною причиною зростання цін було зростання собівартості, коригування кошторисів проєктів. Цього року і валюти, й економічна ситуація в Україні загалом стабільніші, а ринкові чинники зростання ціни — відсутні», — пояснив засновник M4U Володимир Даниленко.

Більшість пропозицій на ринку зосереджена в ціновому діапазоні 36 тис. — 44 тис. грн, серед них традиційно переважають пропозиції квартир комфорт-класу.

Кількість новобудов у активних стадіях будівництва та продажів також суттєво не змінилася. Наразі їх 175, тоді як на початку року було 182, а рік тому — 185.

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Найбільше житлових комплексів у активній стадії будівництва й продажів розташовано в Голосіївському (28 ЖК), Печерському (27 ЖК) та Шевченківському (25 ЖК) районах Києва. Найменше — у Деснянському (10 ЖК), Святошинському та Оболонському (по 11 ЖК) районах.

Нерухомість у передмісті

У передмісті Києва спостерігається невелике зростання вартості нерухомості. Порівняно з відповідним періодом минулого року, середня ціна квадратного метра в Київській області зросла на 2,3%, до 32,3 тис. грн, в з початку року — на 1,8%.

Зате кількість об'єктів у активній стадії реалізації в передмісті Києва за рік зросло на 8,3%, до 221. Однак у січні 2022 року таких об'єктів було 263.

«Відновлювати роботи трохи активніше, порівняно зі столичними, девелоперам передмістя допомагає участь у програмі „єОселя“. В Київській області значно більше об'єктів, які відповідають критеріям програми, а завдяки доступнішій ціні вони користуються більшим попитом, зокрема, у внутрішньо переміщених українців», — зауважив Володимир Даниленко.

На відміну від Києва, в області більшість сегментів нерухомості демонструють висхідний тренд. Єдине виключення — бізнес-клас, але й там протягом останніх трьох місяців вартість квадратного метра зростала.

Квадратний метр економ-класу в передмісті порівняно з жовтнем минулого року подорожчав на 5,3%, а за останні пів року — на 0,9%. У комфорт-класі за рік зростання середньої ціни становить 5,6%, за пів року — 4,1%.

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Нерухомість класу бізнес за рік скорегувала ціну на 4,9%, однак влітку ціни знову почали зростати, й порівняно з квітнем сьогодні нижчі всього на 0,7%. № сегменті нерухомості, що позиціонується як елітна, також спостерігаємо висхідний тренд: за рік ціна на такі квартири зросла на 3,6%, з них — на 1,9% за останні пів року.

Переважна більшість квартир продається в ціновому діапазоні 26 тис. — 32 тис. грн за квадратний метр. Як і в Києві, більшість із них належать до комфорт-класу. Найбільше нових ЖК будується й продається в Ірпені (39 ЖК), Софіївській Борщагівці (20 ЖК) і Бучі (14 ЖК).