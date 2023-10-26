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26 жовтня 2023, 11:52 Читать на русском

Уолл-Стріт втрачає інтерес до електромобілів, а продаж ляльок Барбі зріс: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos.com

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 втратив 1,4%, високотехнологічний Nasdaq — 2,4%, а індекс Dow Jones знизився на 0,3%.

Вчорашнє зниження американських фондових індексів відбулося на тлі падіння акцій Alphabet (материнська компанія Google) приблизно на 9,5%, а також поновлення зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Сьогодні Уолл-Стріт уважно стежитиме за оцінками зростання економіки США за підсумками третього кварталу 2023 року, а також даними щодо кількості заявок на допомогу з безробіття.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону падають слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC втратив сьогодні 1,4%, японський Nikkei впав на 2,1%, південнокорейський Kospi скоротився на 2,4%, сінгапурський STI втратив 0,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng подешевшали на 0,3% та 0,7% відповідно.

Крім розпродажу на ринках США, на настрої інвесторів в Азії також чинив тиск слабкий квартальний звіт південнокорейського виробника мікрочіпів SK Hynix (-6%).

За підсумками третього кварталу 2023 року компанія повідомила про чисті збитки у розмірі $1,6 млрд порівняно з прибутком $0,8 млрд за аналогічний період минулого року.

Уолл-Стріт знижує очікування щодо зростання продажів електромобілів

Все через падіння споживчого попиту на електромобілі, а також зростання вартості фінансування.

Внаслідок зниження оптимізму з боку інвесторів акції виробників електромобілів почали різко падати, хоча на початку року були лідерами зростання.

Так, за останній тиждень індекс Bloomberg, який відстежує вартість акцій виробників електромобілів у всьому світі, впав майже на 7%. Для порівняння: за цей же період індекс S&P 500 знизився приблизно на 2,5%.

Тим часом днями Tesla знизила власні очікування з приводу зростання продажів, а керівництво General Motors заявило, що переглядає свої плани щодо розвитку бізнесу з виробництва електромобілів, оскільки продаж зростає повільніше за очікуваний.

Крім цього, на тлі уповільнення зростання продажів електромобілів експерти також погіршили прогнози для основних постачальників літію (Albemarle та Livent) — ключового матеріалу для виробництва акумуляторів.

Продаж ляльок Барбі зріс на 16% завдяки успіху однойменного фільму

Про це повідомила Mattel — компанія, яка виробляє дитячі іграшки.

Завдяки цьому загальний виторг Mattel за підсумками третього кварталу 2023 року зріс на 9%, до $1,92 млрд, а скоригований прибуток у розрахунку на акцію збільшився до $1,08.

Незважаючи на те, що компанія відзвітувала краще за очікування, вартість її акцій у середу знизилася приблизно на 6% на тлі ширшого розпродажу на фондовому ринку США.

Джерело: Мінфін
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