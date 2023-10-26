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26 жовтня 2023, 9:34 Читать на русском

Як донатять українці в 2023 році та яким фондам довіряють

За 9 місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Лідерство продовжує утримувати платформа United24, яка, до того ж з травня поточного року почала збирати кошти на два нових гуманітарних напрями. Про це йдеться в повідомленні Опендатабот.

За 9 місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд гривень.

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Скільки зібрали платформи

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд «Повернись живим», ще близько 1,5 млрд гривень (12%) українці перерахували до фонду Сергія Притули.

Як донатять українці

Від початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу). У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п'яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень на 76 млн гривень.

Фонд «Повернись живим» у серпні 2023-го побив своєрідний рекорд — тоді на його рахунки надійшло 0,5 млрд гривень, що є найкращим показником за останні півтора роки. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. При цьому, 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, «Повернись живим» отримав за п'ять днів — з 14-го по 18-е число.

Саме тоді у фонді проходив проєкт «Операція «Єдність», у рамках якого збиралися кошти на 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом. Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Фонд Сергія Притули рекордну суму донатів — майже 243 млн гривень — зібрав у липні. У фонді зазначають, що це пов'язано із проведенням Мегазбору на закупи українським військовим безпілотників, човнів та вантажівок. Усього, в середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Evgen0505
Evgen0505
26 жовтня 2023, 10:11
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Фонд «Повернись живим»!!!
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