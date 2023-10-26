Минулої доби українські захисники ліквідували ще 810 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 297 120 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 25 жовтня: 810 російських окупантів, 29 танків та 17 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 297120 (+810) осіб,
- танків — 5141 (+29) од,
- бойових броньованих машин — 9715 (+18) од,
- артилерійських систем — 7155 (+30) од,
- РСЗВ — 834 (+1) од,
- засоби ППО — 556 (+2) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5389 (+17),
- крилаті ракети — 1538 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9507 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1010 (+3).
Джерело: Мінфін
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