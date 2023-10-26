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26 жовтня 2023, 11:30 Читать на русском

30 німецьких компаній хочуть інвестувати в Україну — Шмигаль

До німецького уряду надійшло 30 заявок від компаній, які мають намір інвестувати в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

До німецького уряду надійшло 30 заявок від компаній, які мають намір інвестувати в Україну.
Фото: kmu.gov.ua

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Деталі

За словами українського прем'єра, сторони домовилися активізувати інструменти експортного кредитування для спільної вигоди німецькому та українському бізнесу.

«Порушили також питання гарантій для німецьких інвесторів в Україні. За словами Роберта Габека, наразі до Уряду ФРН надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в нашу економіку», — додав Шмигаль.

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Також співрозмовники обговорили співпрацю у сфері модернізації українських виробництв та спільні проєкти в галузі енергетики. Крім того, сторони озвучили потреби в техніці для відновлення енергетичної системи України.

«Висловив вдячність Роберту Габеку за його особисті зусилля в наданні нашій країні озброєння та допомогу в проходженні минулого опалювального сезону», — підсумував Шмигаль.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
youknow
youknow
26 жовтня 2023, 12:01
#
Просто цікаво, зрозуміло що після перемоги, але… назвіть для орієнтиру хочаб майбутні, заплановані німцями, строки для інвєстувань.
+
0
HooToo
HooToo
26 жовтня 2023, 12:09
#
А що таке «перемога»?
+
0
youknow
youknow
26 жовтня 2023, 12:35
#
По руські — це победа. Для тих хто хочаб не вміє користуватись перекладачем. Не дякуйте.
+
0
HooToo
HooToo
26 жовтня 2023, 12:40
#
Дарма ти агришся (українською злитися), питання дуже просте. Звісно для тих хто знає на нього відповідь
+
0
youknow
youknow
26 жовтня 2023, 12:47
#
))) дарма ти думаєш що я агрюсь. лише стібаюсь з тебе
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