До німецького уряду надійшло 30 заявок від компаній, які мають намір інвестувати в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.
30 німецьких компаній хочуть інвестувати в Україну — Шмигаль
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За словами українського прем'єра, сторони домовилися активізувати інструменти експортного кредитування для спільної вигоди німецькому та українському бізнесу.
«Порушили також питання гарантій для німецьких інвесторів в Україні. За словами Роберта Габека, наразі до Уряду ФРН надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в нашу економіку», — додав Шмигаль.
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Також співрозмовники обговорили співпрацю у сфері модернізації українських виробництв та спільні проєкти в галузі енергетики. Крім того, сторони озвучили потреби в техніці для відновлення енергетичної системи України.
«Висловив вдячність Роберту Габеку за його особисті зусилля в наданні нашій країні озброєння та допомогу в проходженні минулого опалювального сезону», — підсумував Шмигаль.
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