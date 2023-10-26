30 німецьких компаній хочуть інвестувати в Україну — Шмигаль

Деталі

За словами українського прем'єра, сторони домовилися активізувати інструменти експортного кредитування для спільної вигоди німецькому та українському бізнесу.

«Порушили також питання гарантій для німецьких інвесторів в Україні. За словами Роберта Габека, наразі до Уряду ФРН надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в нашу економіку», — додав Шмигаль.

Читайте: Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України на 1,4 мільярда євро

Також співрозмовники обговорили співпрацю у сфері модернізації українських виробництв та спільні проєкти в галузі енергетики. Крім того, сторони озвучили потреби в техніці для відновлення енергетичної системи України.

«Висловив вдячність Роберту Габеку за його особисті зусилля в наданні нашій країні озброєння та допомогу в проходженні минулого опалювального сезону», — підсумував Шмигаль.