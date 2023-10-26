Військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС викликав стрибок цін на нафту та посилив волатильність на сировинному ринку, але аналітики Bank of America заявили, що вартість нафти може зрости ще більше і піднятися до нових рекордних значень, пише CNBC.
Bank of America припускає зростання цін на нафту Brent до $250 за барель
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Прогноз банкірів
У банку вважають, що можливі сценарії, за яких ціна на нафту Brent досягне $150 за барель — або навіть $250 через посилення геополітичної напруги.
Минулого тижня котирування нафти Brent наблизилися до рівня $94 за барель, оскільки учасники торгів були стурбовані тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости у більш масштабний конфлікт, який пошириться на інші країни і призведе до потенційних перебоїв у постачанні.
На Близькому Сході розташовані країни, які забезпечують значну частку постачання світового ринку нафти.
У Bank of America вважають, що можлива ескалація геополітичної напруги за участю Ірану призведе до стрибка цін на нафту до $120−130 за барель. Якщо відбудеться фізичне порушення постачання через атаки на енергетичну інфраструктуру, ціна нафти може піднятися вище $130 за барель, повідомили експерти Bank of America. А якщо ескалація конфлікту призведе до скорочення світових поставок, наприклад, на 2 млн барелів на день, ціна нафти здатна перевищити $150 за барель.
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«Минулі порушення у постачанні енергоносіїв, такі як арабське нафтове ембарго у 1973 році або іранська революція 1979 року, призвели до тризначного відсоткового зростання цін на нафту», — нагадали аналітики BofA.
У банку попередили, що будь-які заходи у відповідь проти Ірану можуть поставити під загрозу прохід суден через Ормузьку протоку, яка є важливим каналом для постачання нафти. Якщо протока буде закрита на тривалий період, ціни на нафту можуть піднятися вище за $250 за барель, вважають у Bank of America.
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