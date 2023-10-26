Bank of America припускає зростання цін на нафту Brent до $250 за барель

У банку вважають, що можливі сценарії, за яких ціна на нафту Brent досягне $150 за барель — або навіть $250 через посилення геополітичної напруги.

Минулого тижня котирування нафти Brent наблизилися до рівня $94 за барель, оскільки учасники торгів були стурбовані тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости у більш масштабний конфлікт, який пошириться на інші країни і призведе до потенційних перебоїв у постачанні.

На Близькому Сході розташовані країни, які забезпечують значну частку постачання світового ринку нафти.

У Bank of America вважають, що можлива ескалація геополітичної напруги за участю Ірану призведе до стрибка цін на нафту до $120−130 за барель. Якщо відбудеться фізичне порушення постачання через атаки на енергетичну інфраструктуру, ціна нафти може піднятися вище $130 за барель, повідомили експерти Bank of America. А якщо ескалація конфлікту призведе до скорочення світових поставок, наприклад, на 2 млн барелів на день, ціна нафти здатна перевищити $150 за барель. Читайте: У Ernst & Young повідомили про ризик зростання цін на нафту до $150 за барель

«Минулі порушення у постачанні енергоносіїв, такі як арабське нафтове ембарго у 1973 році або іранська революція 1979 року, призвели до тризначного відсоткового зростання цін на нафту», — нагадали аналітики BofA.