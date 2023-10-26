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26 жовтня 2023, 8:28 Читать на русском

Bank of America припускає зростання цін на нафту Brent до $250 за барель

Військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС викликав стрибок цін на нафту та посилив волатильність на сировинному ринку, але аналітики Bank of America заявили, що вартість нафти може зрости ще більше і піднятися до нових рекордних значень, пише CNBC.

Військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС викликав стрибок цін на нафту та посилив волатильність на сировинному ринку, але аналітики Bank of America заявили, що вартість нафти може зрости ще більше і піднятися до нових рекордних значень, пише CNBC.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПрогноз банкірівУ банку вважають, що можливі сценарії, за яких ціна на нафту Brent досягне $150 за барель — або навіть $250 через посилення геополітичної напруги.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз банкірів

У банку вважають, що можливі сценарії, за яких ціна на нафту Brent досягне $150 за барель — або навіть $250 через посилення геополітичної напруги.

Минулого тижня котирування нафти Brent наблизилися до рівня $94 за барель, оскільки учасники торгів були стурбовані тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости у більш масштабний конфлікт, який пошириться на інші країни і призведе до потенційних перебоїв у постачанні.

На Близькому Сході розташовані країни, які забезпечують значну частку постачання світового ринку нафти.

У Bank of America вважають, що можлива ескалація геополітичної напруги за участю Ірану призведе до стрибка цін на нафту до $120−130 за барель. Якщо відбудеться фізичне порушення постачання через атаки на енергетичну інфраструктуру, ціна нафти може піднятися вище $130 за барель, повідомили експерти Bank of America. А якщо ескалація конфлікту призведе до скорочення світових поставок, наприклад, на 2 млн барелів на день, ціна нафти здатна перевищити $150 за барель.

Читайте: У Ernst & Young повідомили про ризик зростання цін на нафту до $150 за барель

«Минулі порушення у постачанні енергоносіїв, такі як арабське нафтове ембарго у 1973 році або іранська революція 1979 року, призвели до тризначного відсоткового зростання цін на нафту», — нагадали аналітики BofA.

У банку попередили, що будь-які заходи у відповідь проти Ірану можуть поставити під загрозу прохід суден через Ормузьку протоку, яка є важливим каналом для постачання нафти. Якщо протока буде закрита на тривалий період, ціни на нафту можуть піднятися вище за $250 за барель, вважають у Bank of America.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 жовтня 2023, 9:38
#
Є сценарії, коли нафта може коштувати 50… 100… 200… 500… Може початися ядерна війна і нафта буде коштувати три жмені зерна за 10 пригошнів нафти. А може США трохи стримати Ізраїль і саудити припинять гнати ціну нафти, принаймні під вибори. Сі збільшив дефіцит бюджету, щоб підтримати економіку, значить у них там назріває кака, якщо вже позичають/друкують понад 3 % бюджету, а це сотні лярдів баксів — це стримуватиме попит на нафту. Факторів купа, вони протилежні, вони часто синергічні… але якщо і буде 120+ то не довго, бо то пригасить економіку і знизить попит.
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zxcvb1979
zxcvb1979
26 жовтня 2023, 13:36
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250- чепуха. Нужно идти путём энергонезависимости (солнце,ветер,водород).Где безопасно мини атомные электростанции. Довести уровень этих источников до максимума и пусть страны добывающие ископаемое топливо сами у себя его покупают.
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