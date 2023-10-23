Курс валют на вечір 23 жовтня: Долар на міжбанку додав 5 копійок, євро — 14 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 23 жовтня Закриття 23 жовтня Зміни долар 36,50/36,52 36,55/36,57 5/5 євро 38,63/38,64 38,77/38,78 14/14

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−38,15 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 40,30−40,45 грн.

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