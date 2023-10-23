До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 23 жовтня: Долар на міжбанку додав 5 копійок, євро — 14 копійок
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Відкриття 23 жовтня
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Закриття 23 жовтня
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Зміни
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36,50/36,52
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36,55/36,57
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5/5
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38,63/38,64
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38,77/38,78
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14/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−38,15 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 40,30−40,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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