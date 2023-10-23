Chevron придбає конкуруючу Hess за $53 мільярди

Американська енергетична компанія Chevron Corp. досягла угоди про купівлю конкуруючої Hess Corp. за $53 млрд. Про це йдеться у пресрелізі Chevron.

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Що відомо про угоду

З урахуванням боргу сума угоди становитиме $60 млрд.

Угода буде повністю оплачена акціями — акціонери отримають 1,025 акції Chevron за кожен папір Hess. Таким чином, вартість паперів Hess оцінена $171 за акцію, при тому, що на закриття торгів у п'ятницю вони коштували $163,02 за акцію.

Придбання Hess дозволить покращити та диверсифікувати портфель активів Chevron, зазначається у пресрелізі. Особливу цінність представляє родовище Stabroek у Гайані та активи на сланцевому родовищі Bakken у Північній Дакоті.

Коли очікується закриття угоди

Закриття угоди очікується у першому півріччі 2024 року. Після цього голова Hess Джон Хесс, як очікується, увійде до ради директорів Chevron.

Обсяг капзатрат об'єднаної компанії оцінюється в $19−22 млрд на рік, синергія від угоди становитиме близько $1 млрд протягом року після закриття. Крім того, після закриття угоди Chevron розраховує продати активи на суму $10−15 млрд до кінця 2028 року.

Акції Chevron на попередніх торгах у понеділок дешевшають на 2,9%, котирування паперів Hess піднімаються на 2,5%.