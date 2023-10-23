НБУ анулював ліцензії шести фінкомпаніям, а сім — виключив з держреєстру

Нацбанк анулював ліцензії шести небанківським установам, а також виключив сім установ з Державного реєстру фінансових установ та дві установи — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кому анулювали всі наявні ліцензії

ПТ «Ломбард „Регіональний“ ПП „Зладодар 585“ і компанія»;

ПТ «Ломбард „Капітал-кредит“ Шевченко і компанія»;

ТОВ «ФК «Флай Фінанс»;

ТОВ «Ей Ті Фінанс»;

ТОВ «Лізингова компанія Агрофонд»;

ТОВ «ФК «Євро Прем'єр Фінанс».

Крім того, на підставі поданих документів ТОВ «ФК «Атланта», ПТ «Ломбард «Капітал-кредит» Шевченко і компанія», ТОВ «Ей Ті Фінанс»; ТОВ «ФК «Євро Прем'єр Фінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ та ТОВ «Лізингова компанія Агрофонд» — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Кого виключили з реєстру

ТОВ «служба миттєвого кредитування» — у зв’язку із прийняттям Національним банком рішення про анулювання усіх наявних ліцензій;

ПРАТ «СК «Каштан» — у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг через порушення вимог законодавства, виявлених в результаті інспекційної перевірки;

ТОВ «ФК «Ван-Райз Фінанс» — у зв’язку з тим, що компанія протягом трьох місяців поспіль не має ліцензій на надання фінансових послуг.

Також у зв’язку з тим, що ДП «Спецагролізинг» не має чинної ліцензії на надання фінансових послуг, підприємство виключено з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 20 жовтня 2023 року.