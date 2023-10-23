В Україні відновлюється попит на кредити (опитування)

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Найбільше зростання попиту в корпоративному сегменті, за даними банків, спостерігається з боку великих підприємств, у роздрібному — на іпотеку (зростання чотири квартали поспіль). У 4 кварталі банки очікують на зростання попиту і на корпоративні, і на роздрібні кредити», — йдеться в повідомленні.

Якість позик, за даними опитування, не зміниться, проте окремі великі гравці заявили про погіршення якості кредитів домогосподарствам. Обсяги фондування, на думку респондентів, продовжать зростати, і п’ятий квартал поспіль банки розраховують на приплив коштів від населення.

Боргове навантаження малих та середніх підприємств і великих компаній, за оцінками банків, два квартали поспіль знижується до середнього рівня. Водночас боргове навантаження домогосподарств дещо нижче за середнє.

Рівень схвалених заявок на кредити для бізнесу у 3 кварталі підвищився, передусім на кредити малих та середніх підприємств, короткострокові та валютні позики. Надалі зростає рівень схвалених заявок на роздрібні кредити, більшою мірою на споживчі.

Кредитні стандарти для бізнесу у 3 кварталі не змінилися вперше з початку повномасштабного вторгнення після тривалого періоду їх посилення. Кожен п’ятий респондент зазначив навіть про певне пом’якшення стандартів. У 4 кварталі банки планують дещо послаблювати кредитні стандарти для всіх типів позик, крім валютних.

Кредитні стандарти домогосподарствам пом’якшуються третій квартал поспіль. Банки планують і надалі пом’якшувати стандарти для споживчих кредитів, водночас для іпотечних — залишать незмінними. Фінустанови повідомили про незначне зростання кредитного ризику протягом 3 кварталу. Упродовж наступного кварталу очікується підвищення кредитного та процентного ризиків, а найбільше — валютного.