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23 жовтня 2023, 15:16 Читать на русском

В Україні відновлюється попит на кредити (опитування)

Банки у 3 кварталі фіксують зростання попиту на корпоративні гривневі кредити та на кредити населенню. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.

Банки у 3 кварталі фіксують зростання попиту на корпоративні гривневі кредити та на кредити населенню.
Фото:depositphotos

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Попит на кредити

«Найбільше зростання попиту в корпоративному сегменті, за даними банків, спостерігається з боку великих підприємств, у роздрібному — на іпотеку (зростання чотири квартали поспіль). У 4 кварталі банки очікують на зростання попиту і на корпоративні, і на роздрібні кредити», — йдеться в повідомленні.

Якість позик, за даними опитування, не зміниться, проте окремі великі гравці заявили про погіршення якості кредитів домогосподарствам. Обсяги фондування, на думку респондентів, продовжать зростати, і п’ятий квартал поспіль банки розраховують на приплив коштів від населення.

Боргове навантаження малих та середніх підприємств і великих компаній, за оцінками банків, два квартали поспіль знижується до середнього рівня. Водночас боргове навантаження домогосподарств дещо нижче за середнє.

Рівень схвалених заявок на кредити для бізнесу у 3 кварталі підвищився, передусім на кредити малих та середніх підприємств, короткострокові та валютні позики. Надалі зростає рівень схвалених заявок на роздрібні кредити, більшою мірою на споживчі.

Кредитні стандарти для бізнесу у 3 кварталі не змінилися вперше з початку повномасштабного вторгнення після тривалого періоду їх посилення. Кожен п’ятий респондент зазначив навіть про певне пом’якшення стандартів. У 4 кварталі банки планують дещо послаблювати кредитні стандарти для всіх типів позик, крім валютних.

Кредитні стандарти домогосподарствам пом’якшуються третій квартал поспіль. Банки планують і надалі пом’якшувати стандарти для споживчих кредитів, водночас для іпотечних — залишать незмінними. Фінустанови повідомили про незначне зростання кредитного ризику протягом 3 кварталу. Упродовж наступного кварталу очікується підвищення кредитного та процентного ризиків, а найбільше — валютного.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lolik1837
Lolik1837
23 жовтня 2023, 17:15
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Хотелось бы , что бы банки более избирательно и тщательнее изучали кандидатов на получение кредитов.

Иначе опять завалят сайт отзывами типа «спасите , помогите , взял кредит у банка , но отдать не могу, а банк (скотыняка, негодяй , падлюка) не входит в положение и хочет возвращения своих денег»
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