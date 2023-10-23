Ціни на автогаз пішли вгору

Середня роздрібна ціна на автогаз в Україні за вихідні з 20 до 23 жовтня зросла на 23 копійки до 26,72 грн за літр. Про це повідомляє enkorr.

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Як змінилися ціни

Зокрема, на 49 копійок збільшила ціну консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз у середньому коштує 26,56 грн/л.

На станціях SOCAR автогаз подорожчав на 50 копійок, до 27,49 грн/л, стільки ж у мережі Укрнафти, до 25,9 грн/л, а на UPG — на 38 копійок, до 26,49 грн/л.

Крім того, на 90 копійок та 1 грн підняли ціни VST та Prime до 26,8 грн/л та 26 грн/л відповідно.

Такі мережі як Motto, KLO, ZOG, U.GO Luxwen VostokGaz, Marshal, Кворум та інші підняли ціни на 10−55 копійок.

Ціни на автогаз у роздрібних мережах почали реагувати на стрибок вартості LPG на внутрішніх аукціонах минулого тижня. Середня ціна на LPG збільшилася на аукціоні Української енергетичної біржі 18 жовтня на 3791 грн/л, що еквівалентно 2,04 грн/л.