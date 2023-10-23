Криптообмінники — що це таке і як вони працюють в Україні

Криптовалюти продовжують упевнено входити в наше повсякденне життя. Разом зі зростанням інтересу до них виникає необхідність у їх обміні. І ось на сцену виходять криптообмінники — спеціалізовані онлайн-ресурси, які дозволяють легко і зручно обмінювати криптовалюти на традиційні фіатні гроші або інші криптовалюти. У цій статті ми розглянемо, що таке криптообмінники, як обрати надійний обмінник , розповімо про державне регулювання криптообмінів в Україні, а також оцінимо плюси і мінуси використання таких платформ.

Що таке криптообмінники

Криптообмінники, або просто обмінники криптовалют, — це онлайн-платформи, які надають послуги з обміну криптовалют на фіатні гроші (наприклад, українські гривні) або інші криптовалюти. Вони діють як посередники між користувачами, які бажають купити або продати криптовалюту.

Робота криптообмінників базується на цифрових гаманцях, де користувачі можуть зберігати свої криптовалютні активи. Основне завдання обмінника — забезпечити швидкий і безпечний обмін криптовалюти на інші активи. Такі сервіси надають послуги, такі як обмін готівки на криптовалюту, обмін однієї криптовалюти на іншу та назад, а також вивід криптовалюти на банківські рахунки чи платіжні системи.

Як обрати обмінник криптовалют

Вибір надійного криптообмінника — це ключовий момент, який гарантує безпеку і ефективність вашої операції. Пам'ятайте, що високий курс не завжди є найкращим варіантом. Нижче наведено основні критерії, які варто враховувати при виборі обмінника:

Безпека

Приділяйте особливу увагу цьому аспекту. Перевірте, чи використовує обмінник сучасні методи шифрування та багатофакторну аутентифікацію для забезпечення збереження користувацьких даних і коштів.

Відгуки

Прочитайте відгуки інших користувачів про обмінник у пошуковикові, на профільних сайтах та в соціальних мережах. Відгуки можуть надати уявлення про репутацію та надійність сервісу, а знайти їх можна на спеціалізованих форумах та сайтах, але про це трохи пізніше.

Репутація

Дізнайтеся, скільки років обмінник вже існує на ринку, скільки років має домен. Чим більше досвіду у компанії, тим більше ймовірність, що вона зможе забезпечити якісне обслуговування.

Ліцензія

Перевірте, чи має обмінник відповідну ліцензію на проведення операцій з обміном валют. Наявність ліцензії може свідчити про законність та прозорість діяльності. Але така інформація далеко не завжди доступна звичайному користувачеві.

Курс обміну

Порівнюючи ціни на різні валюти різних обмінників, не забувайте, що деякі обмінники можуть встановлювати приховані комісії, тому звертайте увагу на загальний обсяг угоди, а не лише на сам курс.

Якщо ви не бажаєте довго досліджувати кожен із обмінників, то можете скористатися українським сервісом Obmify (https://obmify.com/) — це провідний моніторинг обмінників, який надає цінну допомогу у виборі надійних партнерів для обміну. Obmify проводить глибинний аналіз обмінників, враховуючи багато факторів крім курсу, щоб надати можливість користувачам бути впевненими в надійності кожної операції з цифровими віртуальними активами.

ТОП криптообмінників в Україні

Найкращі криптообмінники постійно змінюються, якщо не щогодини. Курс валют постійно корелює в залежності від попиту і пропозиції, тому точно сказати, який обмінник найкращий, завжди неможливо. Але існує ідея, як спростити ситуацію — надійний обмінник з хорошим курсом завжди можна знайти на Obmify, українському рейтингу криптообмінників. Тут же можна прочитати відгуки, щоб переконатися у надійності обраної опції.

Державне регулювання роботи криптообмінників в Україні

Стан регулювання криптовалют в Україні можна охарактеризувати як умовне. У країні відсутнє чітке законодавство, що забороняє чи дозволяє такий обмін. Однак існують кілька законопроектів, спрямованих на регулювання цієї сфери.

На сьогоднішній день законодавство не є перепоною для обмінників, і багато з них успішно функціонують в Україні, дотримуючись при цьому стандартів безпеки і законності.

Плюси та мінуси обмінників криптовалют

Плюси

Зручність: Криптообмінники надають простий і зручний спосіб обміну електронних грошей.

Доступність: Вони доступні 24/7 і дозволяють здійснювати операції з криптовалютою в будь-який час доби, незалежно від обідньої перерви, тривоги, відключення світла, державних вихідних, свят і т. д.

Різноманітність валют: Ви можете обмінювати багато криптовалют, а також виводити їх на різні активи, наприклад, в готівку, на картку Моно чи Приват Банку, на картки іноземних банків, PayPal і т. д. Головне, щоб був підходящий курс.

Мінуси:

Комісії: Деякі обмінники можуть стягувати невигідні комісії або пропонувати невигідний курс.

Безпека: Не провівши ретельної перевірки, можна натрапити на шахраїв і відправити свої гроші в нікуди.

Які існують види обмінників криптовалют?

Існує кілька типів криптообмінників:

Онлайн-обмінники

Криптообмінник онлайн — це веб-сайти, які дозволяють користувачам обмінювати цифрові валюти не виходячи з дому. Криптообмінники надають зручний інтерфейс та швидкі операції, а часто ще й найвигідніший курс.

Офлайн обмінники

Ці криптообмінники мають фізичну присутність, як правило, у вигляді обмінних пунктів. Вони підходять для тих, хто віддає перевагу покупці або продажу в офлайн-режимі. В Україні безліч таких обмінок з хорошим курсом, які розташовані як у великих містах — Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Львів — так і в невеликих містах, але там це, як правило, не криптообмінники, а звичайні обмінки або каси.

P2P-обмінники

Це вбудована функція обміну на криптобіржах. Вони дозволяють користувачам проводити угоди один з одним без посередників, або де біржа виступає гарантом операції, мінімізуючи ризик шахрайства. Це може бути вигідним з точки зору комісій, хоча комісії на Р2Р можуть варіюватися від біржі до біржі. Наприклад, на Binance комісій за Р2Р операції немає. Важливо відзначити, що при використанні цього способу обміну через біржу немає можливості використовувати готівку для продажу або покупки. Крім того, біржа не забезпечує повну анонімність. Практично кожна біржа буде вимагати від вас проходження верифікації та надсилання документів. Якщо ви не бажаєте надавати біржі свої особисті дані, то USDT на готівку краще зробити через криптообмінник, це буде більш безпечним вибором з цього погляду.

Як купити Біткоїн в криптообмінниках за гривню

Отже, ось докладна інструкція, як працювати через криптообмінник:

Створіть гаманець, якщо ви його ще не маєте. Ви можете обрати онлайн-гаманець на централізованій біржі чи децентралізованій платформі, або придбати холодний гаманець-флешку без доступу до Інтернету. Все залежить від ваших вподобань та рівня анонімності, якому ви віддаєте перевагу. Знайдіть підходящий криптообмінник самостійно (пам'ятайте, що ви оцінюєте не лише обмінний курс та комісію) або ж шукайте криптообмінник через Obmify і переходьте за посиланням. На веб-сайті обмінки введіть необхідну суму. Ви можете ввести суму криптовалюти для отримання (наприклад, в Біткоїнах або USDT) або суму фіатних грошей для відправлення (гроші в гривнях або доларах) і натисніть «далі» / «наступний крок» / «обміняти» і так далі. Зазвичай реєстрація та верифікація не є обов'язковими. Введіть номер свого гаманця і виберіть мережу (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Polygon і так далі), через яку має відбутися транзакція (Увага! Це дуже важливий крок! При виборі невірної мережі ваші гроші можуть зникнути назавжди). Обираючи свою адресу гаманця на біржі, перевірте назву мережі. Сплатіть заявку за допомогою карти або готівки в касі криптообмінника (не забудьте про комісію), в залежності від обраного варіанту. Очікуйте переказу криптовалюти, зазвичай це займає 5−10 хвилин, рідше до півгодини.

Тепер ви знаєте, що таке криптообмінники, як вибрати надійний обмінник, які переваги та недоліки існують при використанні цих платформ, а також як купити Біткоїн в криптообмінниках за гривню. Пам'ятайте про безпеку і правила вибору обмінника, і ваш досвід буде успішним.