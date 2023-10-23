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23 жовтня 2023, 11:17 Читать на русском

Дефіцит бюджету США продовжує зростати, а Alibaba та Tencent інвестують у ШІ: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Американські індекси знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 2,4%, високотехнологічний Nasdaq — 3,2%, а індекс Dow Jones знизився на 1,6%.

Протягом тижня інвестори зберігали обережний настрій на тлі зростаючих глобальних геополітичних проблем, розпродажу казначейських облігацій США, а також «яструбиних» коментарів спікерів Федеральної резервної системи.

Цього тижня увага учасників ринку буде зосереджена на сезоні квартальних корпоративних звітів у США. Найспекотнішого тижня сезону про свої фінансові результати повідомлять, у тому числі американські технологічні гіганти, серед яких: Alphabet (материнська компанія Google), Microsoft та Amazon.

Ринки Азії завершили тиждень падінням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 2,8%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi впали на 3,3%, сінгапурський STI подешевшав на 3,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 3,4% та 3,6% відповідно.

У понеділок ринки Азії знижуються напередодні виходу нових даних щодо інфляції по всьому регіону.

Дефіцит бюджету США зріс до $1,7 трлн — максимуму з часів пандемії COVID-19

За даними уряду США, дефіцит бюджету за рік збільшився на 23% до $1,7 трлн. Зростання дефіциту відбулося на тлі падіння бюджетних доходів, а також через рекордно високі відсоткові витрати за держборгом.

2023 фінансового року загальні доходи американського бюджету впали на $457 млрд, або на 9%, до $4,4 трлн. При цьому процентні витрати за федеральним боргом зросли на 23%, до $879 млрд, що є рекордним значенням.

Alibaba та Tencent інвестують у ШІ

За даними CNBC News, китайські технологічні гіганти, включаючи Alibaba та Tencent, є одними з ключових інвесторів у компанію Zhipu — стартап у галузі штучного інтелекту, який може стати конкурентом OpenAI (розробник чат-бота ChatGPT).

Китай розглядає ШІ як ключову технологію, яка допоможе економічному зростанню країни.

Окрім інвестицій у ШІ, друга економіка світу планує збільшити свою обчислювальну потужність на 50% до 2025 року.

Тим часом крім інвестицій у Zhipu, китайські IT-гіганти Alibaba, Tencent та Baidu розробляють свої власні моделі штучного інтелекту та випускають продукти, що базуються на ШІ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
stas12345
stas12345
23 жовтня 2023, 12:30
#
С такими показателями у США многие будут недовольны и в предстоящих выборах победит оппозиция скорее всего
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