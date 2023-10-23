Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 294 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 22 жовтня: 870 російських окупантів, 12 танків та 6 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 294700 (+870) осіб,
- танків — 5093 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 9653 (+22) од,
- артилерійських систем — 7057 (+25) од,
- РСЗВ — 825 (+0) од,
- засоби ППО — 551 (+2) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5345 (+6),
- крилаті ракети — 1536 (+1),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9419 (+15) од,
- спеціальна техніка- 998 (+7).
Джерело: Мінфін
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