Китай розпочав розслідування проти найбільшого виробника iPhone

Китай почав розслідування щодо тайванської компанії Foxconn — одного з головних партнерів Apple і найбільшого у світі виробника iPhone. Про це повідомляє Китайська державна газета Global Times.

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Що відомо

Податкові органи КНР провели перевірку підприємств Foxconn у провінціях Гуандун та Цзянсу, а чиновники, які займаються питаннями природних ресурсів, перевірили підприємства у провінціях Хенань та Хубей.

У пресслужбі Foxconn заявили, що компанія співпрацюватиме з владою. «Дотримання законів та правил є основним принципом групи у всьому світі. Ми активно співпрацюватимемо з відповідними органами влади», — йдеться у заяві, яку цитує Financial Times.

У місті Чженчжоу в провінції Хенань розташована найбільша фабрика з виробництва iPhone, якою керує Foxconn, зазначає Bloomberg. Причини розслідування та інші деталі у публікації Global Times та заяві Foxconn не розкриваються.

При цьому газета навела коментар заступника декана Тайванського дослідницького інституту при Сяменьському університеті в КНР. Він зазначив, що тайванські компанії, які працюють у Китаї, повинні «не тільки користуватися можливостями розвитку і дивідендами на материку», а й «брати на себе відповідну соціальну відповідальність», сприяючи «розвитку мирних відносин між двома сторонами протоки.