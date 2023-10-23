Заступник міністра закордонних справ Ірану з питань економічної дипломатії Мехді Сафарі оголосив про підписання контрактів на експорт автомобілів іранського виробництва в цільові країни, зокрема до росії та білорусі. Про це пише Укрінформ з посиланням на Tasnim.
Іран експортуватиме свої автомобілі до росії та білорусі
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Виступаючи на церемонії, присвяченій Національному дню експорту, Мехді Сафарі заявив, що сприяння торгівлі з сусідніми державами, а також країнами Африки, Латинської Америки та Східної Азії є основною політикою нинішньої адміністрації.
Він розповів про експорт технічних та інженерних послуг наукових компаній і додав, що наразі реалізуються проєкти щодо експорту наукомісткої продукції на суму від $300 до $400 мільйонів.
За його словами, Іраном докладаються зусилля для експорту автомобілів вітчизняного виробництва до цільових країн, включаючи росію та білорусь, і що країна уклала дуже хороші контракти з іншими країнами в цій галузі.
Сафарі додав, що вступ Ірану до ШОС і БРІКС відкрив нові можливості для експорту продукції до цих країн.
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