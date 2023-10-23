Курс валют: НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок

Національний банк України встановив на 23 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,5401 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 23 жовтня установив офіційний курс євро на рівні 38,70 грн.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшав на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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