Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 293 830 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 21 жовтня: 980 російських окупантів, 18 танків та 9 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 293830 (+980) осіб,
- танків — 5081 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 9631 (+19) од,
- артилерійських систем — 7032 (+15) од,
- РСЗВ — 825 (+3) од,
- засоби ППО - 549 (+1) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5339 (+9),
- крилаті ракети — 1535 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9404 (+13) од,
- спеціальна техніка — 991 (+1).
Джерело: Мінфін
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