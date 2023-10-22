Економісти підвищили свої прогнози зростання економіки США до початку 2024 року та знизили ймовірність рецесії завдяки стійкості споживчих витрат, пише Bloomberg.
Економісти підвищили прогнози зростання економіки США
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Прогноз економістів
Економіка США продемонструвала у третьому кварталі, як передбачається, зростання на 3,5% у річному обчисленні завдяки підвищенню прогнозу видатків домогосподарств. І хоча наступні 2 квартали очікується уповільнення такого зростання, економісти залишаються оптимістично налаштованими і навіть підвищили свої оцінки зростання ВВП.
Стійкість на ринку праці так само підтримує витрати домогосподарств, незважаючи на зрослу відсоткову ставку та інфляцію. Прогнози зайнятості на наступний рік були підвищені, тому економісти тепер бачать рівні шанси на рецесію наступного року.
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Наприклад, економісти компанії ING бачать запоруку зростання економіки в солідних споживчих витратах: домогосподарства прагнули зберегти колишній спосіб життя, використовуючи заощадження та беручи кредити, хоча інфляція все ж таки руйнує купівельну спроможність.
Очікується, що базовий індекс цін на особисті споживчі витрати, який не включає такі волатильні елементи, як продукти харчування та енергію, зросте на 2,6% у 2024 році.
Також очікується повільніше зниження ставки наступного року, що може бути пов'язане з сильними економічними даними, які утримають ставку на високому рівні протягом тривалого часу, а також з недавнім зростанням прибутковості довгострокових казначейських облігацій.
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