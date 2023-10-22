Економісти підвищили прогнози зростання економіки США

Економісти підвищили свої прогнози зростання економіки США до початку 2024 року та знизили ймовірність рецесії завдяки стійкості споживчих витрат, пише Bloomberg.

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Прогноз економістів

Економіка США продемонструвала у третьому кварталі, як передбачається, зростання на 3,5% у річному обчисленні завдяки підвищенню прогнозу видатків домогосподарств. І хоча наступні 2 квартали очікується уповільнення такого зростання, економісти залишаються оптимістично налаштованими і навіть підвищили свої оцінки зростання ВВП.

Стійкість на ринку праці так само підтримує витрати домогосподарств, незважаючи на зрослу відсоткову ставку та інфляцію. Прогнози зайнятості на наступний рік були підвищені, тому економісти тепер бачать рівні шанси на рецесію наступного року.

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