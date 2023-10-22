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22 жовтня 2023, 13:10 Читать на русском

Втрати зернового сектору України через війну можуть цьогоріч перевищити $3,2 млрд — Reuters

Український сектор зернових та олійних культур може втратити понад $3,2 млрд у 2023 році через високі видатки на логістику, а також зростання цін на пальне та добрива, що загрожує скороченням посівних площ у найближчі роки, пише Reuters із посиланням на обʼєднання фермерів.

Український сектор зернових та олійних культур може втратити понад $3,2 млрд у 2023 році через високі видатки на логістику, а також зростання цін на пальне та добрива, що загрожує скороченням посівних площ у найближчі роки, пише Reuters із посиланням на обʼєднання фермерів.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВтрати експортуОбмежені експортні можливості, що нині зосереджені на невеликих портах річки Дунай та залізниці до Східної Європи, збільшили логістичний компонент і, як наслідок, знизили ціни, які торговці можуть запропонувати фермерам.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Втрати експорту

Обмежені експортні можливості, що нині зосереджені на невеликих портах річки Дунай та залізниці до Східної Європи, збільшили логістичний компонент і, як наслідок, знизили ціни, які торговці можуть запропонувати фермерам.

Закриття портів також призвело до різкого зростання цін на імпортоване паливо, насіння, добрива та запасні частини для сільськогосподарської техніки.

Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що собівартість виробництва пшениці у 2023 році становитиме близько $146 за метричну тонну за середньої ціни реалізації $102.

Фермери витрачають $149 на вирощування кукурудзи та можуть продати її за $94. У ВАР заявили, що у 2023 році навіть виробництво соняшнику та ріпаку буде збитковим, і якийсь прибуток аграріям принесе лише соя.

Виробники повідомили, що значні втрати вже призвели до скорочення посівів урожаю 2024 року. Міністерство аграрної політики, як і раніше, зберігає прогноз посівів озимої пшениці на рівні близько 4,4 млн га.

Не лише фінансові труднощі, а й несприятлива погода можуть цієї осені значно скоротити посівні площі. Україна є традиційним виробником озимої пшениці, ячменю та ріпаку. Тривала відсутність дощів у більшості регіонів України створила несприятливі умови як для сівби озимих, так і для вже посіяних рослин.

За словами синоптиків, найгірша ситуація із вологістю ґрунту склалася в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях, де до 20 см верхніх шарів ґрунту були повністю сухими.

За даними Мінагрополітики, станом на 16 жовтня фермери посіяли 3,02 млн га озимої пшениці порівняно з 2,5 млн га на ту саму дату рік тому.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
22 жовтня 2023, 14:55
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Просто рынок на голодный паёк посадить можно- цены вырастут и снова будет выгодно заниматься с/х. И вообще- это проблема развитых стран, потому что в случае проблем с поставкой зерна и пр. в бедные страны- беженцы из тех самых стран, бегут в развитые страны
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