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22 жовтня 2023, 12:23 Читать на русском

Binance домовилася про надання послуг у євро

Європейські користувачі Binance отримали можливість вносити та виводити кошти у євро. Це сталося після відмови від цієї послуги у вересні колишнім партнером біткоїн-біржі Paysafe, пише Forklog.

Європейські користувачі Binance отримали можливість вносити та виводити кошти у євро.

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Що відомо

«Ми підписали угоди з низкою нових регульованих та авторизованих компаній. Користувачі вже почали переходити на нові сервіси», — повідомили у Binance.

https://forklog.com/news/binance-dogovorilas-o-predostavleniya-uslug-v-evro«>

Вони включають:

  • трансакції в євро через Open Banking та SEPA/SEPA Instant;
  • криптовалютні угоди через платіжні картки та баланси у фіаті, а також SEPA/SEPA Instant;
  • спотові пари у євро для всіх користувачів.

Нагадаємо

28 вересня Binance порадила користувачам Paysafe до 31 жовтня конвертувати євро, що перебувають на балансі, в стейблкоїн USDT, припинивши купівлю, продаж і торги цією валютою. Тоді ж компанія пообіцяла, що здійснить інтеграцію нових каналів.

Нагадаємо, 16 серпня біржа закрила платформу для обміну фіату на криптовалюті Binance Connect (Bifinity).

Джерело: Мінфін
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