Binance домовилася про надання послуг у євро

Вони включають:

трансакції в євро через Open Banking та SEPA/SEPA Instant;

криптовалютні угоди через платіжні картки та баланси у фіаті, а також SEPA/SEPA Instant;

спотові пари у євро для всіх користувачів.

Нагадаємо

28 вересня Binance порадила користувачам Paysafe до 31 жовтня конвертувати євро, що перебувають на балансі, в стейблкоїн USDT, припинивши купівлю, продаж і торги цією валютою. Тоді ж компанія пообіцяла, що здійснить інтеграцію нових каналів.

Нагадаємо, 16 серпня біржа закрила платформу для обміну фіату на криптовалюті Binance Connect (Bifinity).