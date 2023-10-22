Європейські користувачі Binance отримали можливість вносити та виводити кошти у євро. Це сталося після відмови від цієї послуги у вересні колишнім партнером біткоїн-біржі Paysafe, пише Forklog.
Binance домовилася про надання послуг у євро
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Що відомо
«Ми підписали угоди з низкою нових регульованих та авторизованих компаній. Користувачі вже почали переходити на нові сервіси», — повідомили у Binance.
https://forklog.com/news/binance-dogovorilas-o-predostavleniya-uslug-v-evro«>
Вони включають:
- трансакції в євро через Open Banking та SEPA/SEPA Instant;
- криптовалютні угоди через платіжні картки та баланси у фіаті, а також SEPA/SEPA Instant;
- спотові пари у євро для всіх користувачів.
Нагадаємо
28 вересня Binance порадила користувачам Paysafe до 31 жовтня конвертувати євро, що перебувають на балансі, в стейблкоїн USDT, припинивши купівлю, продаж і торги цією валютою. Тоді ж компанія пообіцяла, що здійснить інтеграцію нових каналів.
Нагадаємо, 16 серпня біржа закрила платформу для обміну фіату на криптовалюті Binance Connect (Bifinity).
Джерело: Мінфін
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