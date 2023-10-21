«Податок на Google»: Держбюджет додатково отримав понад 10 мільярдів гривень

За час дії норми Податкового кодексу, якою запроваджено так званий «податок на Google», платниками ПДВ зареєструвалися 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг, які до Держбюджету сплатили еквівалент 10,2 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Так, зокрема у 2022 році до Держбюджету надійшло 4,3 млрд грн, а у 2023 році (станом на 1 жовтня) — 5,9 млрд грн.

За словами Гетманцева, залученню гігантів цифрової індустрії до оподаткування в Україні передувала кропітка індивідуальна робота, роз’яснення положень законодавства, які співпадають з Європейськими та світовими практиками.

Найбільші платники ПДВ

Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix, обсяги сплати яких демонструють позитивну динаміку. Їхні платежі в липні-вересні зросли (в іноземній валюті) в порівнянні з квітнем-червнем на 5% та склали 21 млн євро.

Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих «OnlyFans», сплатив у поточному році майже $1 млн ПДВ (у 2022 році — $889,5 тис.).

Гетманцев також зазначив, що наразі триває кампанія декларування особами-нерезидентами за третій квартал 2023 року.

«Вже по 15 поданим на 17 жовтня 2023 року деклараціям можна прогнозувати істотне зростання нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року», — написав Гетманцев.

Нагадаємо

Закон про «податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.