Binance домовилася про надання послуг у євро, криптобіржу Coins зламали на $6 млн: що нового на ринку

Binance домовилася про надання послуг у євро

Європейські користувачі криптовалютної біржі Binance отримали можливість вносити та виводити кошти у євро. Це сталося після відмови від цієї послуги у вересні колишнім партнером криптобіржі Paysafe.

«Ми підписали угоди з низкою нових регульованих та авторизованих компаній… Користувачі вже почали переходити на нові сервіси», — повідомили в Binance.

Нові послуги включають:

транзакції в євро через Open Banking та SEPA/SEPA Instant;

криптовалютні угоди через платіжні картки та баланси у фіаті, а також SEPA/SEPA Instant;

спотові пари у євро для всіх користувачів.

Нагадаємо, наприкінці вересня Binance порадила користувачам Paysafe до 31 жовтня конвертувати євро, що перебувають на балансі, в стейблкоїн USDT, припинивши купівлю, продаж і торги цією валютою. Тоді ж компанія пообіцяла, що здійснить інтеграцію нових каналів.

Європейські регулятори запропонували покращити приватність цифрового євро

Європейська рада із захисту даних (EDPB) та Європейська інспекція із захисту даних (EDPS) опублікували спільні рекомендації для цифрового євро, які забезпечують «найвищі стандарти захисту даних та конфіденційності».

У червні Єврокомісія висунула законодавчу пропозицію, яка встановлює правову основу можливого випуску CBDC. Згідно з документом, нова форма грошей працюватиме як цифровий гаманець. Користувачі зможуть проводити офлайн транзакції.

EDPB та EDPS підтримали законопроєкт, відзначивши високий рівень захисту даних, проте додали кілька покращень.

Регулятори запропонували забезпечити обробку лише необхідних персональних даних та уникати їхньої «надмірної централізації» з боку ЄЦБ або національних центральних банків.

Положення про цифрове євро вводять обмеження на володіння певною кількістю активу. Перевірка відповідності здійснюватиметься шляхом обробки ідентифікаторів користувачів та його лімітів, пояснили відомства.

У рамках дотримання вимог ЄЦБ може створювати єдину точку доступу до даних кожного власника. Обидва органи рекомендують провести оцінку для визначення «необхідності та пропорційності» такого методу. Вони наголосили, що теоретично реалізується використання технологій децентралізованого зберігання ідентифікаторів.

Регулятори також наполягли на створенні «порога конфіденційності» для онлайн- і офлайн-транзакцій, нижче за який вони не підлягають відстеженню.

У США запропонували прирівняти біткоїн-міксери до «центрів з відмивання грошей»

Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) планує оголосити криптовалютні міксери «центрами відмивання грошей», які загрожують національній безпеці.

Ця форма санкції вимагатиме від сервісів спеціальної звітності щодо будь-яких фінансових операцій.

За оцінками FinCEN, «відсоток транзакцій віртуальних валют, що конвертуються, оброблюваних міксерами і що походять з ймовірних незаконних джерел, збільшується».

Більшою мірою влада США стурбована використанням цифрових валют кіберзлочинцями та терористами, включаючи ХАМАС та Палестинський ісламський джихад.

Філіппінську криптобіржу Coins зламали на $6 мільйонів у токенах XRP

Філіппінська криптовалютна біржа Coins.ph, у вівторок зазнала атаки, яка призвела до втрати понад 12 млн токенів XRP ($6). Про це повідомляє The Block.

Протягом приблизно 30 хвилин хакер обміняв 999 999,999 лотів XRP 13 разів, а також ще один лот 200 000 XRP. Проте, схоже, жодна з транзакцій не пройшла.

Отримавши майже 12,2 млн токенів XRP, хакер потім відправив монети через криптобіржу OKX, європейську біржу WhiteBIT, крос-блокчейн-біржу OrbitBridge, біржу криптовалют SimpleSwap, дві некастодіальні біржі ChangeNOW і Fixed Float, а також інші.

«WhiteBIT, як тільки отримала запит від філіппінської біржі Coins, оперативно відреагувала та заблокувала 445 000 Ripple», — повідомив представник WhiteBIT.

Крім того, WhiteBIT звернувся до Cristal і Chainalysis з проханням позначити адреси, пов'язані з вкраденими криптовалютами.