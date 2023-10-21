АМКУ дозволив власникам мережі магазинів EVA створити платіжну компанію

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Mitali Holdings Ltd. та громадянці України Аліні Валеріївні Кіптик створити ТОВ «Євапей». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Згідно з оприлюдненим на сайті АМКУ рішенням відомства, доступ до інформації про нову компанію обмежений. При цьому зазначено, що вказані особи здійснюватимуть спільний контроль над ТОВ «Євапей».

Комітет також зазначає, що за інформацією заявників, їхня сукупна частка на одному і тому ж товарному ринку не перевищує 15%, а також не перевищує 20% на ринку продукції, без придбання/реалізації якої неможлива господарська діяльність інших учасників концентрації.

Таким чином, АМКУ дійшов висновку, що концентрація не призведе до суттєвого обмеження конкуренції на ринку та надав відповідний дозвіл.

Нагадаємо

У 2019 році співвласникам мереж EVA та Varus Валерію Кіптику та Руслану Шостаку було надано дозвіл АМКУ про придбання безпосереднього контролю над Kingsbarns Holdings Limited та Mitaly Holdings Limited (обидві — Британські Віргінські острови) відповідно, які мали частки у компанії-власнику мережі EVA.