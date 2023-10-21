Минулої доби українські захисники ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 292 850 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 20 жовтня: 790 російських окупантів, 16 танків та 4 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 292 850 (+790) осіб,
- танків — 5063 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 9612 (+55) од,
- артилерійських систем — 7017 (+5) од,
- РСЗВ — 822 (+0) од,
- засоби ППО — 548 (+0) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5330 (+4),
- крилаті ракети — 1535 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9391 (+21) од,
- спеціальна техніка — 990 (+5).
Джерело: Мінфін
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