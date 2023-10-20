Курс валют на вечір 20 жовтня: Долар на міжбанку подешевшав на 5 копійок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 20 жовтня Закриття 20 жовтня Зміни долар 36,55/36,57 36,50/36,52 5/5 євро 38,65/38,66 38,62/38,64 3/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,10, євро — 40,30−40,45 грн.

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