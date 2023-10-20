Приватбанк проводитиме регламентні роботи: операції з картками не будуть працювати до ранку

У ніч на 21 жовтня державний Приватбанк проводитиме регламентні роботи, тому більшість сервісів не працюватимуть. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24.

Також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт», — йдеться в повідомленні Приватбанку.