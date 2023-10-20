У вересні за державними гарантіями на портфельній основі банки видали кредитів на 2,9 мільярда

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 30 322 кредитів на загальну суму 95,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Станом на 1 жовтня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 175 кредитів на суму 66,6 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32 млрд гривень. Це близько 73 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

При цьому у вересні 2023 року укладено 807 кредитних договорів на суму 2,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд грн.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 жовтня поточного року під державні гарантії на портфельній основі, лідирує Приватбанк — наразі обслуговується 17 470 кредитів на загальну суму 25,7 млрд грн, що становить 81% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 467 кредитів на загальну суму 10,3 млрд грн (відповідно — 87% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві - 1 951 кредит на суму 5,8 млрд грн;

у Дніпропетровській області - 2 065 кредитів на 5,1 млрд грн;

у Київській області - 1 496 кредитів на 4,6 млрд грн;

у Львівській області - 1 944 кредити на 4,5 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: