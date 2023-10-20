В четвер, 19 жовтня, ПУМБ оголосив про зміни у Наглядовій раді банку. Так з 3 листопада 2023 року своє членство у складі Наглядової ради, за власним бажанням, припиняє Олег Попов. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Раніше Попов займав позицію голови Наглядової ради, а з вересня цього року перейшов на посаду члена Наглядової ради. Він пропрацював в складі Наглядової ради понад 20 років. Вісім з них, він працював на посаді голови Наглядової ради.

Нагадаємо

У вересні 2023 року ПУМБ оголосив про призначення головою Наглядової ради незалежного директора Валентина Міхова. Також до її складу був введений додатковий незалежний директор — Хело Мейгас.

Наразі Наглядова рада ПУМБ складається з 4-х представників акціонера, та 4-х незалежних директорів. Голова Наглядової Ради — незалежний директор.