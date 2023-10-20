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20 жовтня 2023, 11:01 Читать на русском

Акції Азії досягли 11-місячного мінімуму: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США знижуються другий день поспіль

За підсумками вчорашньої торгової сесії S&P 500 втратив 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 1%, а індекс Dow Jones знизився на 0,8%.

Все через нові коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, який зазначив, що інфляція в Америці, як і раніше, надто висока. Пауелл також заявив, що є свідчення того, що грошово-кредитна політика США все ще не надто жорстка, а відсоткові ставки — надто високі.

Після коментарів глави ФРС США прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла до 5% - це максимум із 20 липня 2007 року. Прибутковість за 30-річними американськими держоблігаціями, своєю чергою, перевищила 5,1%.

За даними CME FedWatch, 92% учасників ринку очікують, що американський регулятор збереже ставки на колишньому рівні за підсумками листопадового засідання.

Ринки Азії досягли 11-місячного мінімуму

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,4%, японський Nikkei впав на 0,2%, південнокорейський Kospi скоротився на 1,2%, сінгапурський STI втратив 0,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng подешевшали на 0,5%.

Інвестори в регіоні стурбовані ескалацією конфлікту на Близькому Сході, останніми коментарями голови ФРС США, а також зростанням прибутковості американських держоблігацій.

Акції американських виробників сонячної енергії знижуються через похмурі прогнози SolarEdge

У ході вчорашніх торгів цінні папери провідних американських компаній, що займаються генерацією сонячної енергії, помітно подешевшали.

Серед лідерів падіння:

  • SolarEdge Technologies (-18,4%),
  • Enphase Energy (-12,4%),
  • Sunrun (-6,9%),
  • SunPower (-6,4%),
  • Maxeon Solar (-6,4%).

Загальне зниження акцій американських виробників сонячної енергії відбулося після того, як SolarEdge Technologies повідомила про зниження прогнозів щодо виручки та прибутку за третій квартал 2023 року, пославшись на суттєві та несподівані скасування поточних замовлень від європейських замовників.

За даними компанії, темпи встановлення сонячних панелей у минулому літньому періоді були набагато повільнішими, ніж зазвичай. В результаті цього виторг і прибуток у третьому кварталі 2023-го виявляться нижчими за прогнози, йдеться в заяві SolarEdge Technologies.

Китай обмежить експорт графіту — основного матеріалу для акумуляторів

За даними Reuters, починаючи з 1 грудня цього року, Пекін вимагатиме від продавців китайського графіту подавати заявки на отримання експортних дозволів. За заявою влади Китаю, нові заходи спрямовані на захист національної безпеки.

За даними Геологічної служби США Китай є найбільшим у світі виробником графіту, який використовується в акумуляторах для електромобілів. На країну припадає близько 67% видобутку графіту та близько 90% його світової переробки.

Китай уводить обмеження у відповідь на те, що Європейський союз розглядає можливість введення мит на електромобілі китайського виробництва, а також через рішення уряду США розширити обмеження на доступ країни до американських мікрочипів, а також припинити постачання напівпровідників для технологій штучного інтелекту NVIDIA.

Джерело: Мінфін
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