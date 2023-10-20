Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 380 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 292 060 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 19 жовтня: 1 380 російських окупантів, 55 танків та 1 ракета
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Втрати ворога
- особового складу — близько 292060 (+1380) осіб,
- танків — 5047 (+55) од,
- бойових броньованих машин — 9557 (+120) од,
- артилерійських систем — 7012 (+29) од,
- РСЗВ — 822 (+4) од,
- засоби ППО — 548 (+0) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5326 (+8),
- крилаті ракети — 1535 (+1),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9370 (+33) од,
- спеціальна техніка — 985 (+0).
Джерело: Мінфін
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